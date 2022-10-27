Передовсім Інфляція – це зростання споживчих цін. Про це 24 каналу сказав експерт з економічних питань Олег Пендзин.

До теми Що подорожчає до кінця року: експерти зробили прогноз

Чим пояснюється зростання інфляції та курсу валют

Як зауважує Пендзин, у Єврозоні сьогодні безпрецедентна інфляція – вона двозначна. Такого там не було з моменту запровадження євро. У них завжди інфляція була на рівні 0,5% річних.

Україна є імпортозалежною, наголошує експерт з економічних питань, ми досить багато завозимо в країну, зокрема – паливно-мастильних матеріалів. Тому ми запозичуємо європейську інфляцію і докладаємо свою.

Коли ми говоримо про 30% інфляцію на цей рік, ми маємо розуміти, що це інтегральний показник, що складається з різних товарів та послуг, які отримує кінцевий споживач, тобто ми з вами,

– відзначив Пендзин.

Економіст пояснює, що інфляції по енергоносіях у нас немає. Ціни регульовані державою, тож ані на електрику, ані на газ вони не змінилися. Натомість загальна інфляція на рівні 30% пояснюється тим, що у нас достатньо серйозно виріс продовольчий кошик.

Станом на сьогодні у нас інфляція 24,6%, а до кінця року прогнозують 30%.

Так, при 24,6% інфляції продуктовий кошик зріс на 30%, а коли вона становитиме 30% – продукти подорожчають на 38 – 39%.

"Насправді сьогодні основним драйвером інфляції є продовольчий кошик", – наголосив Олег Пендзин.

За його словами, серед інших причин інфляції є те, що з початку повномасштабного вторгнення Національний банк України активно друкує гроші, аби перекривати дефіцит держбюджету. Міністерство фінансів випускає воєнні облігації, їх викуповує Нацбанк, таким чином надруковані гроші потрапляють у держбюджет.

З початку воєнних дій НБУ надрукував 315 мільярдів гривень. Тобто це нічим не забезпечені гроші, які потрапили в обіг. І це була одна з причин падіння курсу гривні, адже достатньо багато грошей з'явилося на руках, – пояснив Пендзин.

Близько 65 – 70% того, що було надруковано, додає він, рано чи пізно потрапляє на валютний ринок. "Власне курс долара до гривні – одна з причин. Таке насичення готівкою призводить до зростання цін на споживчому ринку", – підсумував економіст Олег Пендзин.

Ціни на продукти зростуть ще більше? До чого готуватися українцям: дивіться відео