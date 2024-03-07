Будет ли задержка предоставления выплат

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежегодной пресс-конференции заверил, что правительство продолжит выполнять свои обязательства, несмотря на все трудности. Речь идет о своевременном предоставлении социальных выплат.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Все будет вовремя – индексация и выплаты. И это важное социальное обязательство. Все остальные, а это более 30 социальных обязательств правительство и страна выполняют в полной мере. Мы не задерживаем социальные выплаты, и весь спектр "социалки" выполняется, несмотря на войну.

В этом году выплаты пенсионеров проиндексированы почти на 8%. Минимальный размер повышения – 100 гривен, максимальный – ориентировочно 1 500 гривен.

Как происходит нынешняя индексация

Индексация началась планово с 1 марта. В среднем пенсии граждан выросли на 322 гривны

Согласно плану, проиндексируют выплаты 10,5 миллионов человек, из них: