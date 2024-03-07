Чи буде затримка надання виплат

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічної пресконференції запевнив, що уряд продовжить виконувати свої зобов'язання, попри усі труднощі. Йдеться про своєчасне надання соціальних виплат.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Все буде вчасно – індексація і виплати. І це важливе соціальне зобов'язання. Всі інші, а це понад 30 соціальних зобов'язань уряд і країна виконують у повній мірі. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр "соціалки" виконується, незважаючи на війну.

Цьогоріч виплати пенсіонерів проіндексовані на майже 8%. Мінімальний розмір підвищення – 100 гривень, максимальний – орієнтовно 1 500 гривень.

Як відбувається цьогорічна індексація

Індексація розпочалася планово з 1 березня. В середньому пенсії громадян зросли на 322 гривні

Відповідно до плану, проіндексують виплати 10,5 мільйонів осіб, з них: