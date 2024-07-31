Выплаты ко Дню Независимости

Единовременная материальная помощь ко Дню Независимости предоставляется части украинцев. Правительство определяет, кто именно получит августовскую надбавку, учитывая статус лица.

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Кто получит надбавку без дополнительного обращения:

Пенсионеры . Денежная помощь в августе им будет выплачена вместе с пенсией без дополнительного обращения.

. Денежная помощь в августе им будет выплачена вместе с пенсией без дополнительного обращения. Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами. Для них средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений и организаций, где такие граждане проходят службу и работают, на основании поданных заявок.

Другие лица, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами, не проходят службу и не работают, надо будет подать дополнительное заявление в ПФУ. Выплата будет произведена по месту жительства лиц на их текущий счет.

Размеры выплат для различных категорий лиц можно посмотреть здесь.

Обратите внимание! Заявления на единовременную денежную выплату принимаются до 1 августа. Если подать заявление в этот срок невозможно, это можно сделать до 1 октября 2024 года.