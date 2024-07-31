Виплати до Дня Незалежності

Одноразова матеріальна допомога до Дня Незалежності надається частині українців. Уряд визначає, хто саме отримає серпневу надбавку, враховуючи статус особи.

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Хто отримає надбавку без додаткового звернення:

Пенсіонери . Грошову допомогу у серпні їм буде виплачено разом із пенсією без додаткового звернення.

. Грошову допомогу у серпні їм буде виплачено разом із пенсією без додаткового звернення. Ветерани війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами. Для них кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки військових частин, установ та організацій, де такі громадяни проходять службу та працюють, на підставі поданих заявок.

Інші особи, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами, не проходять службу та не працюють, треба буде подати додаткову заяву до ПФУ. Виплата буде проведена за місцем проживання осіб на їх поточний рахунок.

Розміри виплат для різних категорій осіб можна переглянути тут.

Зауважте! Заяви на одноразову грошову виплату приймаються до 1 серпня. Якщо подати заяву в цей термін неможливо, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.