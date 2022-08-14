Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что 10% налог на импорт очень необходим в условиях войны.
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Необычное время требует необычных решений
Фурса отметил, что в мирное время он был бы совершенно не согласен с этим налогом. Но в условиях войны этот шаг важен.
"Главная цель этого шага – даже не зарабатывание бюджетом денег, а ограничение импорта", – отметил банкир.
Он добавил, что ограничение импорта необходимо, потому что потребительская активность остается высокой и импорт очень быстро возобновился. А экспорт – гораздо меньше, в частности, и из-за заблокированности портов.
В результате идет сильное давление на гривну, потому что экспорт-импорт всегда должны балансироваться. И если баланса нет, то здесь уже тратятся резервы Центрального банка,
– объяснил Фурса.
По его словам, Нацбанк очень быстро теряет резервы. Если такая ситуация продолжится, мы рискуем утратить макрофинансовую устойчивость.
"Это плохое, но полезное решение"
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Фурса отметил, что действительно как результат этого налога на 10% возрастут цены на некоторые импортные продукты. Но если Украина потеряет макрофинансовую стабильность, и курс гривны станет совсем другим, рост цен будет гораздо большим.
"В общем, это плохое решение, но это полезное плохое решение", – подчеркнул банкир.
Сергей Фурса о 10% налоге на импорт: смотрите видео
Инфляция в этом году очень высока
Инвестиционный банкир также добавил, что прогноз инфляции на этот год – около 30% на конец года. Это связано с войной и рекордной инфляцией в мире в целом.
Мы импортируем сейчас долларовую инфляцию, инфляцию евро. И этот процесс достаточно неотвратим именно в этом году. Его провоцирует девальвация гривны, внешняя инфляция и трудности с логистикой во время войны. Поэтому цены будут расти,
– заметил Фурса.
Но он отметил, что если девальвация гривны выйдет из-под контроля, если курс стремительно повысится, то цены будут расти гораздо быстрее. Чтобы избежать этого, должен быть введен налог 10% на импорт. Пока это единственное новшество. По его результатам будут смотреть, помогло это или нет.
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