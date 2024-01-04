Обесценивание гривны

В 2023 году средний официальный курс по данным Национального банка Украины составил 36,57 гривны за доллар. Однако к концу года официальный курс вырос до 37,98 грн за доллар.

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В течение 2023 гривна обесценилась на 11,6% по среднегодовому официальному курсу, а по сравнению с курсом на конец предыдущего года — на 3,7%.

Заметьте ! С июля 2022 г., в условиях полномасштабной войны, курс гривны был зафиксирован на уровне 36,57 гривны за доллар. В октябре 2023 года Нацбанк перешел на политику управляемой гибкости обменного курса. А с 2022 по 2023 год включительно, гривна обесценилась на 25,4% по среднему курсу и на 28,2% — по курсу на конец года, сравнивая 2023 и 2021 годы.

По словам главы Финансового Комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева, курсовые потери гривни в условиях полномасштабной войны умеренные, а ситуация на украинском валютном рынке относительно стабильная. Гетманцев подчеркнул, что такое положение вещей является результатом значительной внешней поддержки международных партнеров, которые через два года предоставили Украине 73,6 миллиарда долларов внешнего финансирования

Это, прежде всего, результат значительной внешней поддержки партнерами, которые за 2 года предоставили 73,6 млрд дол. внешнего финансирования и последовательной стабилизационной политики НБУ на протяжении военного положения,

— отметил глава профильного комитета в Telegram.

Какой курс гривны сейчас

По состоянию на утро 4 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,2 гривны, а продажа – 39 гривен.

Купить евро можно в среднем за 42 гривны, а продать в среднем за 42,9 гривны.

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,17 гривны, а продажа – 39,25 гривны, по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны, а продажа – 43,02 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,90 грн., а продажа – 39,06 грн.

Евро покупают за 42,41 гривны, а продают за 42,75 гривны.

Что будет с долларом на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что ближе к середине января ситуация на валютном рынке будет соответствовать начатым в ноябре – декабре трендам.

Реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке, при этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов,

— отмечает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По прогнозам банкира, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя, вероятно, резких курсовых изменений не произойдет.