Знецінення гривні

У 2023 році середній офіційний курс, за даними Національного банку України, становив 36,57 гривні за долар. Проте до кінця року офіційний курс виріс до 37,98 гривні за долар.

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Впродовж 2023 року гривня знецінилася на 11,6% за середньорічним офіційним курсом, а порівняно з курсом на кінець попереднього року — на 3,7%.

Зауважте! З липня 2022 року, в умовах повномасштабної війни, курс гривні було зафіксовано на рівні 36,57 гривні за долар. У жовтні 2023 року Нацбанк перейшов на політику керованої гнучкості обмінного курсу. А з 2022 по 2023 рік включно, гривня знецінилася на 25,4% за середнім курсом, та на 28,2% — за курсом на кінець року, порівнюючи 2023 і 2021 роки.

За словами голови Фінансового Комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева, курсові втрати гривні в умовах повномасштабної війни є помірними, а ситуація на українському валютному ринку відносно стабільна. Гетманцев підкреслив, що такий стан речей є результатом значної зовнішньої підтримки міжнародних партнерів, які за два роки надали Україні 73,6 мільярда доларів зовнішнього фінансування.

Це насамперед результат значної зовнішньої підтримки партнерами, які за 2 роки надали 73,6 млрд дол. зовнішнього фінансування, та послідовної стабілізаційної політики НБУ протягом воєнного стану,

— зазначив голова профільного комітету у Telegram.

Який курс гривні нині

Станом на ранок 4 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,2 гривні, а продаж – 39 гривень.

Купити євро можна в середньому за 42 гривні, а продати в середньому за 42,9 гривні.

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,17 гривні, а продаж – 39,25 гривні, за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,85 гривні, а продаж – 43,02 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,90 гривні, а продаж – 39,06 гривні.

Євро купують за 42,41 гривні, а продають за 42,75 гривні.

Що буде з доларом наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що ближче до середини січня ситуація на валютному ринку відповідатиме започаткованим у листопаді – грудні трендам.

Реалізація стратегії "керованої гнучкості", завдяки якій регулятор збалансовує попит і пропозицію на міжбанку, при цьому обсяги валютних інтервенцій залежатимуть від попиту, і за підсумками січня навряд чи вони перевищать 2 – 2,5 мільярда доларів,

— зазначає Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За прогнозами банкіра, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ймовірно, що різких курсових змін не станеться.