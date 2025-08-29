Сколько заработал НБУ в 2025 году?

За это время НБУ получил почти столько же доходов от продажи монет, сколько за весь 2022 год, пишет 24 Канал со ссылкой на ЭП.

По состоянию на 25 августа текущего года Нацбанк продал:

565,3 тысячи памятных монет на 279,9 миллиона гривен; 14,9 тысячи инвестиционных (золотых и серебряных) монет на 42,8 миллиона гривен; 125 тысячи единиц сувенирной продукции на 21,66 миллиона гривен.

Также НБУ продавал свои монеты за границу. Таким образом банк получил от этих операций 1,65 миллиона гривен доходов.

Продажа монет НБУ осуществляется через интернет-магазин нумизматической продукции, а также через банки-партнеры: Приватбанк, Укргазбанк, Таскомбанк, Ощадбанк и ПУМБ,

– напомнили в материале.

Сколько НБУ зарабатывал в другие годы? В 2022 году Национальный банк заработал 349 миллионов грн преимущественно от продажи инвестиционных монет. Но самым успешным для Нацбанка был 2023 год, когда НБУ заработал на продажах своей продукции 660,6 миллиона гривен.

Интересно! В 2024-2025 годах самым массовым товаром, который продает Нацбанк, стали памятные монеты.

Какую монету недавно начал продавать НБУ?