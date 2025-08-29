Скільки заробив НБУ у 2025 році?

За цей час НБУ отримав майже стільки ж доходів від продажу монет, скільки за весь 2022 рік, пише 24 Канал з посиланням на ЕП.

Станом на 25 серпня поточного року Нацбанк продав:

565,3 тисячі пам'ятних монет на 279,9 мільйона гривень; 14,9 тисячі інвестиційних (золотих та срібних) монет на 42,8 мільйона гривень; 125 тисячі одиниць сувенірної продукції на 21,66 мільйона гривень.

Також НБУ продавав свої монети за кордон. Таким чином банк отримав від цих операцій 1,65 мільйона гривень доходів.

Продаж монет НБУ здійснюється через інтернет-магазин нумізматичної продукції, а також через банки-партнери: Приватбанк, Укргазбанк, Таскомбанк, Ощадбанк та ПУМБ,

– нагадали у матеріалі.

Скільки НБУ заробляв в інші роки? У 2022 році Національний банк заробив 349 мільйонів грн переважно від продажу інвестиційних монет. Але найуспішнішим для Нацбанку був 2023 рік, коли НБУ заробив на продажах своєї продукції 660,6 мільйона гривень.

Цікаво! У 2024-2025 роках наймасовішим товаром, який продає Нацбанк, стали пам'ятні монети.

Яку монету нещодавно почав продавати НБУ?