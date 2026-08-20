Что известно о потере стажа

Пенсионный фонд Украины может отказать в зачете в страховой стаж лет работы на территории России или Беларуси. Оспаривать решение ведомства в отношении отдельных периодов трудовой деятельности можно в судебном порядке, напоминает Пенсионный фонд Украины.

Особенности зачисления различных периодов

Периоды работы на территории бывшего СССР до 31 декабря 1991 года зачисляются по общим правилам. Для тех, кто работал в России или Беларуси до 1 января 1992 года, стаж также будет учтен при условии отсутствия выплат от другого государства. Ранее для подтверждения требовались справки от пенсионных органов этих стран, однако сейчас, в связи с прекращением сотрудничества, достаточно подать личное заявление.

Более сложная ситуация с трудовой деятельностью с 1 января 1992 года по 31 декабря 2003 года. Из-за расторжения международных соглашений Пенсионный фонд чаще всего отказывает в зачете этих лет.

Как обжаловать решение Пенсионного фонда

Судебная практика свидетельствует, что прекращение действия международных договоров не должно лишать граждан приобретенных трудовых прав. Например, суд обязал ПФУ зачесть женщине почти 15 лет работы в России в 1990-х годах, а Запорожский окружной административный суд признал противоправным отказ в отношении периода 2004–2007 годов.

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Если вы получили отказ, сначала необходимо потребовать официальное письменное решение с указанием конкретных причин. После этого следует подать иск в административный суд.

Напомним, что гражданам также разрешено зачитывать подтвержденные периоды работы за рубежом даже при отсутствии двусторонних соглашений о пенсионном обеспечении.