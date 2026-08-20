Що відомо про втрату стажу

Пенсійний фонд України може відмовити зарахувати до страхового стажу роки роботи на території Росії чи Білорусі. Заперечити рішення відомства стосовно окремих періодів трудової діяльності можна в судовому порядку, нагадує Пенсійний Фонд України.

Особливості зарахування різних періодів

Періоди роботи на території колишнього СРСР до 31 грудня 1991 року зараховують за загальними правилами. Для тих, хто працював у Росії чи Білорусі до 1 січня 1992 року, стаж також врахують за умови відсутності виплат від іншої держави. Раніше для підтвердження вимагали довідки від пенсійних органів цих країн, однак зараз через припинення співпраці достатньо подати особисту заяву.

Складніша ситуація із трудовою діяльністю з 1 січня 1992 року до 31 грудня 2003 року. Через розірвання міжнародних угод Пенсійний фонд найчастіше відмовляє у зарахуванні цих років.

Як оскаржити рішення Пенсійного фонду

Судова практика свідчить, що припинення дій міжнародних договорів не повинно позбавляти громадян набутих трудових прав. Наприклад, суд зобов'язав ПФУ зарахувати жінці майже 15 років роботи в Росії у 1990-х роках, а Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову щодо періоду 2004–2007 років.

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Якщо ви отримали відмову, спочатку необхідно вимагати офіційне письмове рішення із зазначенням конкретних причин. Після цього варто звертатися з позовом до адміністративного суду.

Нагадаємо, що громадянам також дозволено зараховувати підтверджені періоди роботи за кордоном навіть за відсутності двосторонніх угод про пенсійне забезпечення.