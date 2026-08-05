Почему украинцы могут лишиться пенсии

Дело в том, что пенсионные выплаты производятся на основании документов, содержащих достоверные сведения о получателе, о чем напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Соответствующие изменения должны быть внесены:

в личную карточку пенсионера или пенсионерки в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РЗО);

в пенсионное дело.

Если после замены паспорта не обновить данные, а сразу проходить видеоидентификацию, то она просто не пройдет успешно. Причина заключается в том, что имеющаяся в системе ПФУ информация не будет совпадать с данными нового документа, который человек предъявит во время сеанса.

Как не лишиться пенсии

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Внести изменения в пенсионное дело человек может через личный кабинет на веб-портале электронных услуг, воспользовавшись пунктом меню "О пенсионном обеспечении". Далее следует выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело" и "Заявление об изменении личных данных".

Такое заявление подписывается квалифицированной электронной подписью.

После обновления данных можно пройти физическую идентификацию дистанционно – как с помощью "Дия.Подписи", так и в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что для получения пенсий также важно учитывать стаж. Если человек просто достиг 60 лет, это не означает, что пенсию ему начислят автоматически.

Что еще стоит знать пенсионерам

В августе украинцы могут получить дополнительные выплаты к пенсии. Речь идет о деньгах, предусмотренных ко Дню Независимости.