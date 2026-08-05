Чому українці можуть втратити пенсію

Річ у тім, що пенсійна виплата надається на підставі документів, що містять достовірні відомості про отримувача, про що нагадали у Пенсійному фонді України.

Відповідні зміни повинні бути внесені:

до особової картки пенсіонера чи пенсіонерки у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО);

до пенсійної справи.

Якщо після заміни паспорта не оновити дані, а одразу проходити відеоідентифікацію, то вона просто не буде успішною. Причина полягає у тому, що наявна в системі ПФУ інформація не збігатиметься з даними нового документа, який людина пред’явить під час сеансу.

Як не втратити пенсію

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Внести зміни до пенсійної справи людина може через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг, скориставшись пунктом меню "Щодо пенсійного забезпечення". Далі слід вибрати "Внесення змін до пенсійної справи" та "Заява про зміну особистих даних".

Підписується така заява кваліфікованим електронним підписом.

Після актуалізації даних можна пройти фізичну ідентифікацію дистанційно – як за допомогою Дія.Підпису, так і у режимі відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, що для отримання пенсій також важливо враховувати стаж. Якщо людина просто досягла 60 років, то це не означає, що пенсію їй нарахують автоматично.

Що ще варто знати пенсіонерам

У серпні українці можуть отримати додаткові виплати до пенсії. Йдеться про гроші, які передбачені до Дня Незалежності.