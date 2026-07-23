Каков главный вывод из санкций

Об этом "24 Каналу" стало известно из комментария уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

По его словам, некоторые европейские партнеры пытались политизировать свои доходы, получаемые от перевозки российского сжиженного газа.

Некоторые выступили против включения в 21-й пакет санкций двух граждан России:

патриарха РПЦ Кирилла;

и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова.

В итоге обоих исключили из окончательного проекта санкций.

Но, несмотря на все споры, важнейшие ограничения удалось ввести.

Главный вывод из принятого 21-го пакета санкций – Евросоюз в очередной раз доказал, что способен идти на компромиссы и продолжать оказывать давление,

– подчеркнул Власюк.

Что вошло в 21-й пакет санкций

В итоге новые санкции усилят давление на "теневой флот", военно-промышленный комплекс и финансовый сектор России, а также нанесут удар по схемам обхода санкций.

В 21-м пакете ЕС принял следующие решения:

На год "заморозить" предельную цену на нефть на отметке 44,1 доллара за баррель, чтобы не дать Москве больше зарабатывать на "черном золоте";

добавил в список еще 50 судов "теневого флота" и впервые ввел ограничения в отношении сопутствующей инфраструктуры, обслуживающей российскую нефть. Речь идет о портах, нефтеперерабатывающих заводах, АЭС и заправщиках;

Ввел отдельные ограничения на перепродажу судов и транспортировку СПГ, предоставив исключение на поставку определенных объемов газа с российского завода "Ямал СПГ" в Китай;

Расширил запрет на транзакции с еще 90 банками, криптоплатформами и нефтетрейдерами в третьих странах. Благодаря этому криптоуслуги могут впервые быть полностью заблокированы, чтобы не допустить их использования для обхода санкций;

Запретил экспорт наземного оборудования для БПЛА, систем глушения, специфических металлов и сплавов, нанеся тем самым удар по российскому ВПК.

Кроме того, Евросоюз ввел персональные санкции против почти 250 физических и юридических лиц.

Также запретил въезд в ЕС российским военным, которые непосредственно участвовали в войне против Украины.

Хочу подчеркнуть, что значительная часть предложений в этом пакете – это прямой результат аналитики и работы украинской команды. Мы систематически передавали партнерам приоритеты, доказательства о схемах обхода санкций через третьи страны и новые компоненты в российском оружии,

– отметил Власюк.

Уполномоченный президента добавил, что уже началась работа над 22-м пакетом санкций против России.

Напомним, сегодня стало известно, что ЕС согласовал 21-й пакет санкций против России, а главный дипломат Европы Кая Каллас раскрыла подробности новых ограничений.