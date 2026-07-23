Який головний висновок санкцій

Про це 24 Каналу відомо з коментаря уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

За його словами, деякі європейські партнери намагалися політизувати свої прибутки, які отримують від перевезення російського скрапленого газу.

Дехто виступив проти включення до 21-го пакета санкцій двох громадян Росії:

патріарха РПЦ Кирила;

та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова.

У підсумку обох з остаточного проєкту санкцій прибрали.

Але, попри всі суперечки, найважливіші обмеження вдалося запровадити.

Головний висновок прийнятого 21 санкційного пакета – Євросоюз учергове довів, що здатен доходити компромісів і тиснути далі,

– наголосив Власюк.

Що увійшло до 21-го пакета санкцій

У підсумку нові санкції посилять тиск на "тіньовий флот", військово-промисловий комплекс та фінансовий сектор Росії, а також завдадуть удару по схемах обходу санкцій.

У 21-му пакеті ЄС вирішив:

На рік "заморозив" граничну ціну на нафту на позначці 44,1 долара за барель, аби не дати Москві більше заробляти на "чорному золоті";

Додав до списку ще 50 суден "тіньового флоту" та вперше запровадив обмеження проти супутньої інфраструктури, яка обслуговує російську нафту. Йдеться про порти, нафтопереробні заводи, АЕС та заправники;

Увів окремі обмеження щодо перепродажу суден та транспортування СПГ, надавши виняток на постачання певних обсягів газу з російського заводу "Ямал СПГ" до Китаю;

Розширив заборону на транзакції з ще 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Завдяки цьому криптопослуги можуть вперше повністю заблокувати, щоб не дозволити їх використання для обходу санкцій;

Заборонив експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів, вдаривши тим самим по російському ВПК.

Окрім того, Євросоюз запровадив персональні санкції проти майже 250 фізичних та юридичних осіб.

Також заборонив в'їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.

Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті – це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї,

– зауважив Власюк.

Уповноважений президента додав, що вже розпочалася робота над 22-м пакетом санкцій проти Росії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, а головна дипломатка Європи Кая Каллас розкрила подробиці нових обмежень.