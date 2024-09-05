Официальный курс 5 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку.

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Официальный курс евро зато составляет 45,60 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 6 копеек.

По состоянию на 6 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,08 гривны,

евро – 45,58 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 5 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,55 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,15 гривны , а продажа – 41,55 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,35 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

По сколько будет курс евро

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в период с 9 по 15 сентября курс валют может как подорожать, так и подешеветь.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Любые изменения в ежедневном разрезе будут незначительными и вполне ожидаемыми.

Важно! На следующей неделе коридоры валютных колебаний могут составлять на межбанке – 44 – 46 гривен за евро, а на наличном рынке – 44 – 46,5 гривны за евро.

Кроме того, ситуация на рынке будет находиться в "полуавтоматическом" состоянии:

рынок будет диктовать курсовые изменения,

а НБУ будет предотвращать любые негативные явления.

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