Офіційний курс 5 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,60 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 6 копійок.

Станом на 6 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,08 гривні,

євро – 45,58 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 5 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,55 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,15 гривні , а продаж – 41,55 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,35 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

По скільки буде курс євро

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у період з 9 по 15 вересня курс валют може як здорожчати, так і подешевшати.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Будь-які зміни у щоденному розрізі будуть незначними та цілком очікуваними.

Важливо! Наступного тижня коридори валютних коливань можуть становити на міжбанку – 44 – 46 гривень за євро, а на готівковому ринку – 44 – 46,5 гривні за євро.

Крім того, ситуація на ринку перебуватиме у "напівавтоматичному" стані:

ринок диктуватиме курсові зміни,

а НБУ запобігатиме будь-яким негативним явищам.

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