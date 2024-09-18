Официальный курс 18 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,41 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 46,12 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 12 копеек.

По состоянию на 19 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,45 гривны,

евро – 46,10 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,80 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,70 гривны , а продажа – 41,80 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,50 гривны, а продажа – 41,90 гривны.

Что прогнозируют на 2025 год

Как рассказывает банкир Тарас Лесовой, который поделился своим прогнозом с 24 Каналом, в проекте госбюджета на следующий год заложен средневзвешенный курс на уровне 45 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вполне возможно, что в течение 2025 года, в зависимости от обстоятельств, курс может варьироваться в промежутке нескольких гривен. Однако это только проект и коррективы вполне возможны.

Интересно! Мировые финансовые институты прогнозируют, что ожидают курс доллара в Украине на уровне 45 – 45,8 гривны.