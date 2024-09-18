Офіційний курс 18 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,41 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 46,12 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 12 копійок.

Станом на 19 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,45 гривні,

євро – 46,10 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,80 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,70 гривні , а продаж – 41,80 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,50 гривні, а продаж – 41,90 гривні.

Що прогнозують на 2025 рік

Як розповідає банкір Тарас Лєсовий, який поділився своїм прогнозом із 24 Каналом, у проєкті держбюджету на наступний рік закладено середньозважений курс на рівні 45 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цілком можливо, що впродовж 2025 року, залежно від обставин, курс може варіюватися в проміжку кількох гривень. Однак це лише проєкт і корективи цілком можливі.

Цікаво! Світові фінансові інституції прогнозують, що очікують курс долара в Україні на рівні 45 – 45,8 гривні.