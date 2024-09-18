Офіційний курс 18 вересня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,41 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 46,12 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 12 копійок.
Станом на 19 вересня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,45 гривні,
- євро – 46,10 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 18 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,80 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,70 гривні, а продаж – 41,80 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,50 гривні, а продаж – 41,90 гривні.
Що прогнозують на 2025 рік
Як розповідає банкір Тарас Лєсовий, який поділився своїм прогнозом із 24 Каналом, у проєкті держбюджету на наступний рік закладено середньозважений курс на рівні 45 гривень за долар.
Цілком можливо, що впродовж 2025 року, залежно від обставин, курс може варіюватися в проміжку кількох гривень. Однак це лише проєкт і корективи цілком можливі.
Цікаво! Світові фінансові інституції прогнозують, що очікують курс долара в Україні на рівні 45 – 45,8 гривні.