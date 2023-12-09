Кому предоставляют субсидию

Существует единый алгоритм начисления субсидии. В частности, лицо, подающее заявление, должно предоставить ПФУ данные относительно своего места пребывания. При этом, ВПЛ могут не сообщать точный адрес проживания.

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Следует понимать, что субсидия для арендаторов имеет ограниченное время действия и соответствует сроку договора аренды. После его окончания следует подать повторное заявление. Речь идет и о случаях, когда договор аренды прекратил действие во время определенного сезона. Обычно субсидия меняется в соответствии с периодом:

отопительный сезон длится с октября по апрель;

неотапливаемый – май – сентябрь.

Срок подачи заявления, чтобы получать субсидию в полном объеме, на этот отопительный сезон уже истек. Теперь назначение происходит с месяца, когда гражданин оформил обращение.

Есть и исключение. Субсидию в полном объеме в любое время могут получить лица, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и плательщики ЕСВ, жилье которых находится на территориях, определенных программой "еПоддержка". Пока это такие регионы: