Кому надають субсидію

Існує єдиний алгоритм нарахування субсидії. Зокрема, особа, яка подає заяву, має надати ПФУ дані відносно свого місця перебування. При цьому, ВПО можуть не повідомляти точну адресу проживання.

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Варто розуміти, що субсидія для орендарів має обмежений час дії, він відповідає терміну договору оренди. Після його закінчення потрібно подати повторну заяву. Йдеться і про ті випадки, коли договір оренди припинив дію під час певного сезону. Зазвичай субсидія змінюється, відповідно до періоду:

опалювальний сезон триває з жовтня по квітень;

неопалювальний – травень – вересень.

Термін подачі заяви, щоб отримувати субсидію у повному обсязі, на цей опалювальний сезон уже сплив. Тепер призначення відбувається з місяця, коли громадянин оформив звернення.

Є і виключення. Субсидію у повному обсязі у будь-який час можуть отримати особи, що перебувають у складних життєвих обставинах і платники ЄСВ, житло яких перебуває на територіях, визначених програмою "єПідтримка". Наразі це такі регіони: