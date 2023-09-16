Кому автоматически предоставят субсидию.

Граждане, имевшие нулевую субсидию в летний период – с 1 мая по 30 сентября, во время отопительного сезона автоматически получат льготы. Зимой размер коммунальных платежей возрастет, соответственно, увеличится количество украинцев, нуждающихся в социальной помощи.

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Если раньше вы не получали субсидию, ее можно легко оформить. Процедуру можно осуществить онлайн и офлайн. Список необходимых документов:

заявление на получение субсидии;

право на доходы;

удостоверение личности;

документ, удостоверяющий право собственности указанного помещения или договор аренды.

Заметьте! Субсидию могут оформить как арендаторы, так и владельцы помещения.

Что будет с субсидиями в 2024 году

Замминистра Дарья Марчак в эфире телемарафона сообщила, что в бюджете Украины на 2024 год заложены средства для выплат субсидий, передает 24 Канал. Более того, она уточнила, что правительство просчитывает возможный рост количества лиц, нуждающихся в денежной помощи от государства.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политик Те граждане, которые имеют оформленные субсидии, от них не требуются никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут платить.

Размер субсидий будет известен после утверждения бюджета на 2024 год и перерасчета выплат. Раньше льготы составляли 350 – 400 гривен.