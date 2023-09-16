Кому автоматично нададуть субсидію

Громадяни, що мали нульову субсидію у літній період – з 1 травня до 30 вересня, під час опалювального сезону автоматично отримають пільги. Взимку розмір комунальних платежів зросте, відповідно збільшиться кількість українців, які потребують соціальної допомоги.

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Якщо раніше, ви не отримували субсидію, її можна легко оформити. Процедуру можливо здійснити онлайн та офлайн. Список необхідних документів:

заява на отримання субсидії;

декларація про доходи;

посвідчення особи;

документ, що засвідчує право власності вказаного приміщення чи договір оренди.

Зауважте! Субсидію можуть оформити як орендарі, так і власники приміщення.

Що буде з субсидіями у 2024 році

Замміністра Дарина Марчак у ефірі телемарафону повідомила, що у бюджеті України на 2024 рік закладені кошти для виплат субсидій, передає 24 Канал. Щобільше, вона уточнила, що уряд прораховує можливе зростання кількості осіб, які потребуватимуть грошової допомоги від держави.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політик Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібні жодні дії. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад після підвищення тарифу . Якщо доходи сім'ї не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано розмір субсидії, щоб сім'я не платила за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії сплачуватимуть.

Розмір субсидій буде відомий після затвердження бюджету на 2024 рік та перерахунку виплат. Раніше пільги становили 350 – 400 гривень.