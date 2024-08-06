Сколько стоит загранпаспорт в Украине

Чтобы получить загранпаспорт, украинцам нужно подать заявление вместе с необходимыми документами в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), подразделения Государственной миграционной службы или Паспортного сервиса ГП Документ.

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Стоимость оформления загранпаспорта меняется в зависимости от срока изготовления и выбранного для этого сервиса:

С 1 апреля 2024 года в ЦНАПах и ГМС цены будут такими:

  • 958 гривен – оформление до 20 рабочих дней;
  • 1 598 гривен – оформление до 7 рабочих дней.

В ГП Документ цены выше:

  • 1 498 гривен – оформление до 20 рабочих дней;
  • 2 138 гривен – оформление до 7 рабочих дней.