Сколько стоит загранпаспорт в Украине

Чтобы получить загранпаспорт, украинцам нужно подать заявление вместе с необходимыми документами в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), подразделения Государственной миграционной службы или Паспортного сервиса ГП Документ.

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Обратите внимание! Если вы находитесь за пределами Украины, вы можете обратиться в консульство или посольство Украины.

Стоимость оформления загранпаспорта меняется в зависимости от срока изготовления и выбранного для этого сервиса:

С 1 апреля 2024 года в ЦНАПах и ГМС цены будут такими:

958 гривен – оформление до 20 рабочих дней;

1 598 гривен – оформление до 7 рабочих дней.

В ГП Документ цены выше: