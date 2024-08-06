Скільки коштує закордонний паспорт в Україні
Щоб отримати закордонний паспорт, українцям потрібно подати заяву разом із необхідними документами до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), підрозділу Державної міграційної служби або Паспортного сервісу ДП Документ.
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Вартість оформлення закордонного паспорта змінюється залежно від терміну виготовлення та обраного для цього сервісу:
З 1 квітня 2024 року в ЦНАПах та ДМС ціни будуть такими:
- 958 гривень – оформлення до 20 робочих днів;
- 1 598 гривень – оформлення до 7 робочих днів.
У ДП Документ ціни є вищими:
- 1 498 гривень – оформлення до 20 робочих днів;
- 2 138 гривень – оформлення до 7 робочих днів.