Скільки коштує закордонний паспорт в Україні

Щоб отримати закордонний паспорт, українцям потрібно подати заяву разом із необхідними документами до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), підрозділу Державної міграційної служби або Паспортного сервісу ДП Документ.

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Вартість оформлення закордонного паспорта змінюється залежно від терміну виготовлення та обраного для цього сервісу:

З 1 квітня 2024 року в ЦНАПах та ДМС ціни будуть такими:

  • 958 гривень – оформлення до 20 робочих днів;
  • 1 598 гривень – оформлення до 7 робочих днів.

У ДП Документ ціни є вищими:

  • 1 498 гривень – оформлення до 20 робочих днів;
  • 2 138 гривень – оформлення до 7 робочих днів.