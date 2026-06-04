Почему украинский рынок является привлекательным для Orlen?

Для компании украинский рынок является премиальным из-за возможности получать больше прибыли с литра реализованного топлива, чем в Польше, особенно при участии в заправочном бизнесе. Сотрудничество Orlen и Укрнафты может быть выгодным для обеих сторон. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

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28 мая генеральный директор Orlen Иренеуш Фонфара заявил о заинтересованности группы в наращивании своего присутствия на украинском рынке. Об этом сообщило польское издание Bankier.pl.

По словам Фонфары, переговоры о возможном участии в Укрнафте начались. Гендиректор отметил важность украинского рынка для группы, а особенно – для нефтеперерабатывающего завода в литовском городе Мажейкяй, который продает здесь почти 18% своей продукции.

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24 Канал обратился за комментарием к Группе Нафтогаз, в которую входит Укрнафта, относительно переговоров о возможности покупки Orlen доли в украинской государственной компании. На момент публикации материала ответ не поступил.

По словам эксперта Геннадия Рябцева, продукция заводов польской компании сейчас широко представлена на украинском топливном рынке. По меньшей мере треть нефтепродуктов, которые реализуют в Украине, связана с Orlen.

Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Польская сторона заинтересована в дальнейшей экспансии на украинском рынке, потому что ее продукция здесь пользуется спросом. Он в дальнейшем будет расти по мере увеличения объемов потребления нефтепродуктов в Украине. Самостоятельно выйти на этот рынок трудно, поэтому сотрудничество с Укрнафтой является вполне перспективным направлением.

Как объясняет эксперт, для польской компании существует несколько возможных способов увеличения своей доли на рынке в Украине:

создание собственной сети с нуля, что требует больших затрат и усилий;

участие в акционерном капитале украинской компании.

Укрнафта является акционерным обществом с крупнейшей сетью автозаправочных станций, поэтому, по мнению Геннадия Рябцева, заинтересованность польской компании в сотрудничестве вполне логична, а выигрывают от нее обе стороны.

Справка: сеть АЗС Ukrnafta насчитывает около 700 заправок почти во всех регионах Украины. 50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Укрнафта также является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, что открывает перспективы и для других взаимодействий.

Далее возможны совместные проекты, в частности в добыче и переработке нефтяного сырья, в частности на давальческих условиях на заводах Orlen. Есть возможность, например, добытую в Украине нефть направлять на польские заводы, там ее перерабатывать и полученные нефтепродукты реализовывать в Украине,

– рассуждает Геннадий Рябцев.

Перспективу вхождения Orlen в капитал Укрнафты положительно оценивает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. По его словам, сейчас польский концерн является крупнейшим поставщиком топлива в Украину: в 2025 году по сравнению с 2021-м объемы продаж нефтепродуктов выросли вдвое – с 1,13 миллиона тонн до почти 2,4 миллиона тонн.

Эксперт предполагает, что пока Россия активно обстреливает объекты Укрнафты и Нафтогаза в целом, поступления инвестиций ждать не стоит. Однако он отмечает, что сейчас можно говорить об успехе национализации Укрнафты и важности участия западных инвесторов в капитале украинских госкомпаний, поскольку именно они могут стать предохранителем для деструктивного изменения курса.

В то же время эксперт по энергетике Юрий Корольчук скептически высказывается относительно перспективы покупки Orlen доли в Укрнафте. Он предлагает провести прозрачную приватизацию компании с последующим участием польского концерна на равных условиях с другими инвесторами, а не продавать отдельные активы в обход открытых процедур.

Как еще компания Orlen связана с Украиной?

В 2025 году польская компания выполнила поставки в Украину около 0,7 миллиарда кубометров природного газа. В 2026 году Orlen хочет нарастить объемы на 40% – до более 1 миллиарда кубометров.

Поставки газа в Украину польская компания осуществляет в рамках контрактов с украинскими контрагентами, в частности – с Нафтогазом. В 2025 году часть ресурса использовали для покрытия пиковых потребностей в периоды повышенного спроса. Это произошло на фоне снижения украинской добычи в результате атак России.