Чому український ринок є привабливим для Orlen?

Для компанії український ринок є преміальним через можливість отримувати більше прибутку з літра реалізованого палива, ніж у Польщі, особливо за участі в заправному бізнесі. Співпраця Orlen і Укрнафти може бути вигідною для обох сторін. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев.

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28 травня генеральний директор Orlen Іренеуш Фонфара заявив про зацікавленість групи в нарощуванні своєї присутності на українському ринку. Про це повідомило польське видання Bankier.pl.

За словами Фонфари, переговори щодо можливої участі в Укрнафті розпочалися. Гендиректор наголосив на важливості українського ринку для групи, а особливо – для нафтопереробного заводу в литовському місті Мажейкяй, який продає тут майже 18% своєї продукції.

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24 Канал звернувся по коментар до Групи Нафтогаз, до якої входить Укрнафта, щодо переговорів про можливість купівлі Orlen частки в українській державній компанії. На момент публікації матеріалу відповідь не надійшла.

За словами експерта Геннадія Рябцева, продукція заводів польської компанії нині широко представлена на українському паливному ринку. Щонайменше третина нафтопродуктів, які реалізують в Україні, пов'язана з Orlen.

Геннадій Рябцев, головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Польська сторона зацікавлена в подальшій експансії на українському ринку, тому що її продукція тут має попит. Він надалі зростатиме в міру збільшення обсягів споживання нафтопродуктів в Україні. Самостійно вийти на цей ринок важко, тому співпраця з Укрнафтою є цілком перспективним напрямом.

Як пояснює експерт, для польської компанії існує кілька можливих способів збільшення своєї частки на ринку в Україні:

створення власної мережі з нуля, що вимагає великих витрат і зусиль;

участь в акціонерному капіталі української компанії.

Укрнафта є акціонерним товариством з найбільшою мережею автозаправних станцій, тож, на думку Геннадія Рябцева, зацікавленість польської компанії у співпраці є цілком логічною, а виграють від неї обидві сторони.

Довідково: мережа АЗС Ukrnafta налічує близько 700 заправок майже в усіх регіонах України. 50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Укрнафта також є найбільшою нафтовидобувною компанією України, що відкриває перспективи й для інших взаємодій.

Далі можливі спільні проєкти, зокрема у видобутку й переробленні нафтової сировини, зокрема на давальницьких умовах на заводах Orlen. Є можливість, наприклад, видобуту в Україні нафту спрямовувати на польські заводи, там її переробляти й отримані нафтопродукти реалізовувати в Україні,

– міркує Геннадій Рябцев.

Перспективу входження Orlen у капітал Укрнафти позитивно оцінює директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. За його словами, нині польський концерн є найбільшим постачальником пального до України: у 2025 році порівняно з 2021-м обсяги продажу нафтопродуктів зросли вдвічі – з 1,13 мільйона тонн до майже 2,4 мільйона тонн.

Експерт припускає, що поки Росія активно обстрілює об'єкти Укрнафти й Нафтогазу в цілому, надходження інвестицій чекати не варто. Однак він наголошує, що нині можна говорити про успіх націоналізації Укрнафти та важливість участі західних інвесторів у капіталі українських держкомпаній, оскільки саме вони можуть стати запобіжником для деструктивної зміни курсу.

Водночас експерт з енергетики Юрій Корольчук скептично висловлюється щодо перспективи купівлі Orlen частки в Укрнафті. Він пропонує провести прозору приватизацію компанії з подальшою участю польського концерну на рівних умовах з іншими інвесторами, а не продавати окремі активи в обхід відкритих процедур.

Як ще компанія Orlen пов'язана з Україною?

У 2025 році польська компанія виконала постачання до України близько 0,7 мільярда кубометрів природного газу. У 2026 році Orlen хоче наростити обсяги на 40% – до понад 1 мільярда кубометрів.

Постачання газу до України польська компанія здійснює в межах контрактів з українськими контрагентами, зокрема – з Нафтогазом. У 2025 році частину ресурсу використали для покриття пікових потреб у періоди підвищеного попиту. Це сталося на тлі зниження українського видобутку внаслідок атак Росії.