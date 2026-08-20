Как проходит подготовка к зиме 2026 года

Как рассказал начальник коммерческого отдела ООО "МАСТЕРЛИФТ" Вячеслав Бондарь, по состоянию на начало июля к зиме подготовлено более:

41 тысячи жилых домов;

6,5 тысяч социальных объектов;

5,2 тысячи котельных, сообщает 24 Канал.

Для председателей ОСМД ключевой задачей остается обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтового хозяйства во время возможных отключений электроэнергии.

Почему опасны лифты зимой

Внезапное отключение электроэнергии может остановить лифт прямо во время движения, даже если оборудование прошло своевременное техническое обслуживание.

За 10–15 минут до запланированного отключения электроэнергии необходимо обязательно пользоваться лестницей,

– подчеркивает Вячеслав Бондарь.

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Обратите внимание! Графики не гарантируют точное время, ведь аварийное отключение может произойти без предупреждения.

Как отмечает эксперт, во время воздушной тревоги для спуска в укрытие следует использовать только лестницу, поскольку из-за повреждения сетей кабина может застрять, а прибытие аварийной бригады будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Чтобы своевременно обратиться к специалистам, номер сервисной службы стоит заранее сохранить в телефоне. Также необходимо обновить таблички в кабине лифта и возле него.

Что делать в случае внезапной остановки кабины

Остановка лифта из-за отключения электроэнергии является контролируемой ситуацией, поскольку в исправном механизме кабину надежно удерживает тормозная система. Основную опасность представляют попытки выбраться самостоятельно. Прыжки, раскачивание кабины или попытки раздвинуть двери могут привести к падению в шахту или травмированию при внезапном возобновлении движения.

В случае остановки необходимо нажать кнопку связи с диспетчером или позвонить в аварийно-лифтовую службу, сообщив адрес, количество пассажиров и их самочувствие. Если связь отсутствует, следует вызвать службу 101 или привлечь внимание соседей стуком или голосом.

Как работает автоматическая эвакуация

Система автоматической эвакуации работает от собственных аккумуляторов и позволяет кабине доехать до ближайшего этажа, открыть двери и выпустить пассажиров, после чего лифт отключается. Это решение позволяет избежать длительного ожидания аварийной бригады.

Чтобы определить, можно ли установить систему автоматической эвакуации на конкретный лифт, следует обратиться в сервисную компанию,

– отмечает Бондарь.

Специалисты должны оценить состояние привода, системы управления и дверного механизма, ведь для старых моделей может потребоваться предварительная модернизация.

Особенности подключения полноценного резервного питания

Для продолжительной работы лифта во время отключений электроэнергии требуется отдельное резервное питание, которое подбирается под конкретное оборудование. Важно различать мощность инвертора в киловаттах, которая отвечает за запуск, и емкость аккумуляторов в киловатт-часах, определяющую продолжительность работы. Например, как рассказал Вячеслав:

в одном из киевских 25-этажных домов аккумуляторная система на 60 киловатт-часов обеспечивала работу лифтов и других коммуникаций около шести часов;

тогда как в другом доме сочетание генераторов и источников питания обеспечило работу по графику почти 40 часов.

Подключение лифта к генератору или аккумуляторной станции требует учета пускового тока, качества напряжения и автоматики переключения. Для многих домов полная автономия нескольких лифтов является экономически нецелесообразной, поэтому ОСМД часто резервируют только один лифт или переводят его на график.

Нужно ли проверять аккумуляторы с прошлого сезона

Аккумуляторы, которые использовались в прошлом сезоне, требуют обязательной проверки под нагрузкой. Индикатор полного заряда не гарантирует остаточной емкости, ведь аккумуляторы теряют ресурс из-за температуры и количества разрядов. Во время планового осмотра следует согласовать с сервисной компанией:

алгоритм остановки;

круглосуточный график реагирования;

наличие доступа к машинному помещению;

работоспособность связи без основного питания.

Кстати, в Украине сейчас существуют программы, которые помогают жильцам многоэтажных домов установить системы резервного питания. Например, "СвітлоДім" предоставляет безвозвратную помощь на генераторы, аккумуляторы, инверторы или солнечные панели. Размер такой поддержки составляет от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от этажности дома. Подать заявку на участие в этой программе можно через Дию.