Як триває підготовка до зими 2026

Як розповів начальник комерційного відділу ТОВ "МАЙСТЕРЛІФТ" В'ячеслав Бондар, станом на початок липня, до зими підготовлено понад:

41 тисячу житлових будинків;

6,5 тисяч соцоб'єктів;

5,2 тисяч котелень, передає 24 Канал.

Для голів ОСББ ключовим завданням залишається забезпечення безперебійної або безпечної роботи ліфтового господарства під час можливих знеструмлень.

Чим небезпечні ліфти під час зими

Раптове знеструмлення може зупинити ліфт просто під час руху, навіть якщо обладнання проходило вчасне технічне обслуговування.

За 10 – 15 хвилин до запланованого знеструмлення треба обов'язково користуватися сходами,

– наголошує В’ячеслав Бондар.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Графіки не гарантують точного часу, адже аварійне відключення може статися без попередження.

Як каже експерт, під час повітряної тривоги для спуску в укриття слід використовувати лише сходи, оскільки через пошкодження мереж кабіна може застрягнути, а приїзд аварійної бригади залежатиме від безпекової ситуації.

Аби своєчасно звернутись до спеціалістів, номер сервісної служби варто заздалегідь зберегти в телефоні. Також необхідно оновити таблички у кабіні ліфта й біля неї.

Що робити у разі раптової зупинки кабіни

Зупинка ліфта через зникнення електроенергії є керованою ситуацією, оскільки у справному механізмі кабіну надійно утримує гальмівна система. Основну небезпеку становлять спроби вибратися самостійно. Стрибки, розгойдування кабіни чи спроби розсунути двері можуть призвести до падіння у шахту або травмування при раптовому відновленні руху.

У разі зупинки необхідно натиснути кнопку зв'язку з диспетчером або зателефонувати до аварійно-ліфтової служби, повідомивши адресу, кількість пасажирів та їхнє самопочуття. Якщо зв'язок відсутній, слід викликати службу 101 або привертати увагу сусідів стуком чи голосом.

Як працює автоматична евакуація

Система автоматичної евакуації працює від власних акумуляторів і дозволяє кабіні доїхати до найближчого поверху, відчинити двері та випустити пасажирів, після чого ліфт вимикається. Це рішення дозволяє уникнути тривалого очікування аварійного екіпажу.

Щоб визначити, чи можна встановити систему автоматичної евакуації на конкретний ліфт, варто звернутися до сервісної компанії,

– зазначає Бондар.

Фахівці мають оцінити стан приводу, системи керування та дверного механізму, адже для старих моделей може знадобитися попередня модернізація.

Особливості підключення повноцінного резервного живлення

Для тривалої роботи ліфта під час вимкнень електроенергії потрібне окреме резервне живлення, яке підбирається під конкретне обладнання. Важливо розрізняти потужність інвертора у кіловатах, яка відповідає за запуск, та ємність акумуляторів у кіловат-годинах, що визначає тривалість роботи. Наприклад, як розповів В'ячеслав:

в одному з київських 25-поверхових будинків акумуляторна система на 60 кіловат-годин підтримувала ліфти та інші комунікації близько шести годин;

тоді як в іншому будинку поєднання генераторів та джерел живлення забезпечило роботу за графіком майже на 40 годин.

Підключення ліфта до генератора чи акумуляторної станції вимагає врахування пускових струмів, якості напруги та автоматики перемикання. Для багатьох будинків повна автономія кількох ліфтів є економічно недоцільною, тому ОСББ часто резервують лише один ліфт або переводять його на графік.

Чи треба перевіряти батареї з минулого сезону

Акумулятори, які використовувалися минулого сезону, потребують обов'язкової перевірки під навантаженням. Індикатор повного заряду не гарантує залишкової ємності, адже батареї втрачають ресурс через температуру та кількість розрядів. Під час планового огляду варто узгодити із сервісною компанією:

алгоритм зупинки;

цілодобовий графік реагування;

наявність доступу до машинного приміщення;

працездатність зв'язку без основного живлення.

До речі, в Україні наразі є програми, що допомагають українцям у багатоповерхівках встановити системи резервного живлення. Наприклад, "СвітлоДім" надає безповоротну допомогу на генератори, акумулятори, інвертори чи сонячні панелі. розмір такої підтримки від 100 до 300 тисяч гривень залежно від поверховості будинку. Подати заявку на участь у цій програмі можна через Дію.