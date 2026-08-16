Почему пенсионерам могут отменить доплату

В Украине некоторые одинокие пенсионеры могут лишиться ежемесячной доплаты к пенсии в размере 1 038 гривен. Причиной может стать наличие трудоспособных детей или внуков, которые по закону обязаны содержать пожилого человека, даже если фактически они проживают в другом городе или за границей.

Как пояснил Пенсионный фонд, право на такую надбавку имеют одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, если они получают пенсию и, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Интересно! Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1 038 гривен в месяц.

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Почему наличие детей может повлиять на выплату

По словам юриста, сам факт того, что взрослые дети давно не проживают вместе с пенсионером, еще не означает, что он автоматически имеет право на надбавку.

Если у пенсионера есть трудоспособные дети или внуки, которые в соответствии с законодательством обязаны его содержать, Пенсионный фонд может отказать в назначении или продлении такой доплаты. Это правило применяется даже в том случае, если родственники длительное время проживают за границей или в другом населенном пункте.

Обратите внимание! В то же время снятие детей с регистрации по месту жительства также не гарантирует назначение надбавки. Такой шаг лишь подтверждает, что пенсионер проживает один, однако окончательное решение зависит от того, соответствует ли он всем условиям, определенным законодательством.

Что известно о других надбавках пенсионерам

Также мы ранее писали о том, что в Украине отдельные категории пенсионеров могут получать различные надбавки к основной пенсии. Одни из них начисляются автоматически, тогда как для получения других необходимо соответствовать установленным законом условиям.

Если хотя бы одно из этих условий перестает выполняться, право на дополнительную выплату может быть пересмотрено.