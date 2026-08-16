Чому пенсіонерам можуть скасувати доплату

В Україні окремі самотні пенсіонери можуть втратити щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1 038 гривень. Причиною може стати наявність працездатних дітей або онуків, які за законом зобов'язані утримувати літню людину, навіть якщо фактично вони проживають в іншому місті чи за кордоном.

Як пояснив Пенсійний фонд, право на таку надбавку мають одинокі пенсіонери, яким виповнилося 80 років, якщо вони отримують пенсію та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Цікаво! Розмір доплати становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1 038 гривень на місяць.

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Чому наявність дітей може вплинути на виплату

За словами юриста, сам факт того, що дорослі діти давно не проживають разом із пенсіонером, ще не означає, що він автоматично має право на надбавку.

Якщо у пенсіонера є працездатні діти або онуки, які відповідно до законодавства зобов'язані його утримувати, Пенсійний фонд може відмовити у призначенні або продовженні такої доплати. Це правило застосовується навіть тоді, коли родичі тривалий час проживають за кордоном або в іншому населеному пункті.

Зауважте! Водночас зняття дітей із реєстрації місця проживання також не гарантує призначення надбавки. Такий крок лише підтверджує, що пенсіонер проживає один, однак остаточне рішення залежить від того, чи відповідає він усім умовам, визначеним законодавством.

Що відомо про інші доплати пенсіонерам

Також ми раніше писали про те, що в Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати різні надбавки до основної пенсії. Одні з них нараховують автоматично, тоді як для інших необхідно відповідати визначеним законом умовам.

Якщо хоча б одна з них перестає виконуватися, право на додаткову виплату можуть переглянути.