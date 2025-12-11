Что сейчас известно об отмене отсрочки для военнообязанных?
В Минэкономики объяснили изменения, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
Читайте также Действует ли в Украине отсрочка для молодежи 18 – 25 лет: объяснение юриста
Базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился,
– отметили в ведомстве.
То есть отсрочка предоставляется работнику через предприятие со статусом критически важного. А если предприятие по каким-то причинам теряет этот статус - бронирование работников прекращается.
Обратите внимание! Эта норма действует с момента введения системы бронирования.
Однако есть и изменения. Как пояснили в министерстве, нововведения упрощают процедуру для критически важных предприятий:
- работников предприятий ОПК можно отныне бронировать сроком на 45 календарных дней;
- отменен срок в 72 часа для проверки списков работников, представленных на бронирование.
Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу,
– добавили в сообщении.
Важно! Предприятия, соответствующие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке.
Что еще известно о бронировании?
Со вторника, 9 декабря, начали действовать новые правила, касающиеся перебронирования, аннулирования отсрочек и тому подобное. Об этом говорится в постановлении №1608 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
В нем указано, что в ускоренном режиме будет происходить аннулирование отсрочки от призыва для работников критически важных предприятий.
Также в постановлении указываются новые основания для прекращения отсрочки.
Что еще следует знать о нововведениях?
- Срок обработки заявок по бронированию составляет до 24 часов, а не 3 суток. Также не нужно ждать 5 дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников.
- Изменения будут действовать временно. После 1 февраля 2026 года вернутся стандартные требования.