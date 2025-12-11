Что сейчас известно об отмене отсрочки для военнообязанных?

В Минэкономики объяснили изменения, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

Базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился,

– отметили в ведомстве.

То есть отсрочка предоставляется работнику через предприятие со статусом критически важного. А если предприятие по каким-то причинам теряет этот статус - бронирование работников прекращается.

Обратите внимание! Эта норма действует с момента введения системы бронирования.

Однако есть и изменения. Как пояснили в министерстве, нововведения упрощают процедуру для критически важных предприятий:

работников предприятий ОПК можно отныне бронировать сроком на 45 календарных дней;

отменен срок в 72 часа для проверки списков работников, представленных на бронирование.

Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу,

– добавили в сообщении.

Важно! Предприятия, соответствующие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке.

Что еще известно о бронировании?

Со вторника, 9 декабря, начали действовать новые правила, касающиеся перебронирования, аннулирования отсрочек и тому подобное. Об этом говорится в постановлении №1608 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

В нем указано, что в ускоренном режиме будет происходить аннулирование отсрочки от призыва для работников критически важных предприятий.

Также в постановлении указываются новые основания для прекращения отсрочки.

Что еще следует знать о нововведениях?