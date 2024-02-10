Почему пенсионер не получает пенсию

Преимущественно ПФУ временно ограничивает предоставление выплат. Полная отмена происходит только в отдельных случаях, в частности смерти человека.

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Ограничить пенсионные выплаты могут если:

данные, которые предоставил пенсионер не являются действительными;

пенсионер, имеющий статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года не пользуется своими пенсионными выплатами в течение 6 месяцев;

лицо, которое вышло на пенсию по выслуге лет, вернулось к работе.

Обратите внимание! Пенсия по выслуге лет может быть заблокирована, если пенсионер вернулся к работе, относящейся к перечню особо опасных. Если же пенсионер выбрал другую деятельность, пенсионные выплаты остаются.

ПФУ определяет и другие причины для ограничения выплат. Избежать этого возможно, если вовремя информировать Пенсионный фонд об изменении личных данных, в частности переезд.

Обратите внимание! Речь идет именно об ограничении выплат. То есть ПФУ продолжает начисление пенсии, но она не поступает на личный счет пенсионера.

Как возобновить выплаты

Для возобновления выплат необходимо обратиться лично в ПФУ. После написания специального заявления, вам будет предоставлен ответ в течение следующих 10 дней. ПФУ выделяет отдельные категории населения, тех, кто может обратиться в Пенсионный фонд по почте.

В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, заявление о восстановлении пенсии и документы, необходимые для восстановления пенсии, лицами, которые временно проживают за рубежом, могут направляться по почте,

– сообщают в ПФУ

Пенсионера могут обязать пройти специальную идентификацию. Эта процедура проводится как онлайн, так и оффлайн.