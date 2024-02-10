Почему пенсионер не получает пенсию
Преимущественно ПФУ временно ограничивает предоставление выплат. Полная отмена происходит только в отдельных случаях, в частности смерти человека.
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Ограничить пенсионные выплаты могут если:
- данные, которые предоставил пенсионер не являются действительными;
- пенсионер, имеющий статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года не пользуется своими пенсионными выплатами в течение 6 месяцев;
- лицо, которое вышло на пенсию по выслуге лет, вернулось к работе.
ПФУ определяет и другие причины для ограничения выплат. Избежать этого возможно, если вовремя информировать Пенсионный фонд об изменении личных данных, в частности переезд.
Как возобновить выплаты
Для возобновления выплат необходимо обратиться лично в ПФУ. После написания специального заявления, вам будет предоставлен ответ в течение следующих 10 дней. ПФУ выделяет отдельные категории населения, тех, кто может обратиться в Пенсионный фонд по почте.
В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, заявление о восстановлении пенсии и документы, необходимые для восстановления пенсии, лицами, которые временно проживают за рубежом, могут направляться по почте,
– сообщают в ПФУ
Пенсионера могут обязать пройти специальную идентификацию. Эта процедура проводится как онлайн, так и оффлайн.