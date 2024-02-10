Чому пенсіонер не отримує пенсію

Переважно ПФУ тимчасово обмежує надання виплат. Повне скасування відбувається лише в окремих випадках, зокрема смерті особи.

Читайте також У МВФ оцінили наслідки кризи у Червоному морі для світової економіки

Обмежити пенсійні виплати можуть якщо:

дані, які надав пенсіонер не є дійсними;

пенсіонер, що має статус ВПО до 24 лютого 2022 року не користується своїми пенсійними виплатами протягом 6 місяців;

особа, яка вийшла на пенсію за вислугою років, повернулася до роботи.

Зауважте! Пенсія за вислугою років може бути заблокована, якщо пенсіонер повернувся до роботи, що належить до переліку особливо небезпечних. Якщо ж пенсіонер обрав іншу діяльність, пенсійні виплати залишаються.

ПФУ визначає і інші причини для обмеження виплат. Уникнути цього можливо, якщо вчасно інформувати Пенсійний фонд про зміну особистих даних, зокрема переїзд.

Зверніть увагу! Йдеться саме про обмеження виплат. Тобто ПФУ продовжує нарахування пенсії, але вона не надходить на особистий рахунок пенсіонера.

Як поновити виплати

Для поновлення виплат необхідно звернутися особисто у ПФУ. Після написання спеціальної заяви, вам буде надана відповідь протягом наступних 10 днів. ПФУ виділяє окремі категорії населення, тих, хто може звернутися у Пенсійний фонд поштою.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою,

– повідомляють у ПФУ

Пенсіонера можуть зобов'язати пройти спеціальну ідентифікацію. Ця процедура проводиться як онлайн, так і офлайн.