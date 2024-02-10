Чому пенсіонер не отримує пенсію

Переважно ПФУ тимчасово обмежує надання виплат. Повне скасування відбувається лише в окремих випадках, зокрема смерті особи.

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Обмежити пенсійні виплати можуть якщо:

  • дані, які надав пенсіонер не є дійсними;
  • пенсіонер, що має статус ВПО до 24 лютого 2022 року не користується своїми пенсійними виплатами протягом 6 місяців;
  • особа, яка вийшла на пенсію за вислугою років, повернулася до роботи.

ПФУ визначає і інші причини для обмеження виплат. Уникнути цього можливо, якщо вчасно інформувати Пенсійний фонд про зміну особистих даних, зокрема переїзд.

Як поновити виплати

Для поновлення виплат необхідно звернутися особисто у ПФУ. Після написання спеціальної заяви, вам буде надана відповідь протягом наступних 10 днів. ПФУ виділяє окремі категорії населення, тих, хто може звернутися у Пенсійний фонд поштою.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою,
– повідомляють у ПФУ

Пенсіонера можуть зобов'язати пройти спеціальну ідентифікацію. Ця процедура проводиться як онлайн, так і офлайн.