Чому пенсіонер не отримує пенсію
Переважно ПФУ тимчасово обмежує надання виплат. Повне скасування відбувається лише в окремих випадках, зокрема смерті особи.
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Обмежити пенсійні виплати можуть якщо:
- дані, які надав пенсіонер не є дійсними;
- пенсіонер, що має статус ВПО до 24 лютого 2022 року не користується своїми пенсійними виплатами протягом 6 місяців;
- особа, яка вийшла на пенсію за вислугою років, повернулася до роботи.
ПФУ визначає і інші причини для обмеження виплат. Уникнути цього можливо, якщо вчасно інформувати Пенсійний фонд про зміну особистих даних, зокрема переїзд.
Як поновити виплати
Для поновлення виплат необхідно звернутися особисто у ПФУ. Після написання спеціальної заяви, вам буде надана відповідь протягом наступних 10 днів. ПФУ виділяє окремі категорії населення, тих, хто може звернутися у Пенсійний фонд поштою.
У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою,
– повідомляють у ПФУ
Пенсіонера можуть зобов'язати пройти спеціальну ідентифікацію. Ця процедура проводиться як онлайн, так і офлайн.