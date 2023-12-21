На какие карты начисляется пенсия

Даже несмотря на то, что срок действия некоторых карточек истек, "Ощадбанк" продолжает предоставлять этим пенсионерам средства, рассказала банкир Анна Прасол, передает 24 Канал. На это никак не влияет местонахождение получателя пенсионных выплат.

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Анна Прасол Председатель филиала Донецкого областного управления банка Банк как агент уполномочен зачислять средства на карты пенсионеров. Начисление этих пенсий проводит Пенсионный фонд Украины, а мы уже осуществляем, согласно спискам, зачисление именно на карты.

Речь идет не только о пенсионерах, которые находятся на украинской территории. Граждане, находящиеся на оккупированной части Украины с 2014 года, также имеют право получать пенсионные выплаты.

Почему "Сбербанк" может заблокировать карту для пенсии

Основная причина блокировки карты пенсионера – это его смерть. В таком случае средства не сгорают, они остаются, пока их не получит наследник.

Если мы получаем официальную информацию о смерти того или иного пенсионера, мы блокируем счет, чтобы минимизировать какие-либо мошеннические действия,

– заметила Прасол.

Следует отметить, что если ПФУ продолжит предоставлять средства, а счет пенсионера уже заблокирован, банк будет возвращать эти деньги. Срок действия карточек продлен до 1 января 2024 года. Все функции также сохраняются, речь идет о следующих возможностях: