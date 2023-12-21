На які карти нараховується пенсія

Навіть попри те, що термін дії деяких карток закінчився, "Ощадбанк" продовжує надавати цим пенсіонерам кошти, розповіла банкірка Ганна Прасол, передає 24 Канал. На це ніяк не впливає місцезнаходження отримувача пенсійних виплат.

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Ганна Прасол Голова філії Донецького обласного управління банку Банк як агент уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій проводить Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки

Йдеться не тільки про пенсіонерів, які перебувають на українській території. Громадяни, що знаходяться на окупованій частині України з 2014 року, також мають право отримувати пенсійні виплати.

Чому "Ощадбанк" може заблокувати карту для пенсії

Основна причина блокування карти пенсіонера – це його смерть. У такому випадку кошти не згорають, вони залишаються, поки їх не отримає спадкоємець.

Якщо ми отримуємо офіційну інформацію про смерть того чи іншого пенсіонера, ми блокуємо рахунок, щоб мінімізувати будь-які шахрайські дії,

– зауважила Прасол.

Потрібно зауважити, що якщо ПФУ продовжить надавати кошти, а рахунок пенсіонера уже заблокований, банк повертатиме ці гроші. Термін дії карток продовжено до 1 січня 2024 року. Усі функції також зберігаються, йдеться про такі можливості: