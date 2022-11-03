Аналитик "Центра развития городов" Юрий Щедрин в комментарии 24 каналу рассказал, что не будет какого-либо значительного негативного влияния именно от увольнения, ведь сейчас ни Витренко, ни новый руководитель вряд ли смогут что-либо изменить.

Интересно Конфликт с премьер-министром или другие амбиции: почему Витренко уволился из "Нафтогаза"

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Да, пожалуй, будет некоторое время, пока новый руководитель войдет в дела, но я не думаю, что это как-то серьезно отразится на результатах отопительного сезона. Ведь вся подготовка к нему уже была выполнена при Витренко.

Напомним! По слухам, которые распространяются в СМИ, Витренко в кресле главы "Нафтогаза" может заменить действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Такое мнение высказали нардепы Железняк и Гончаренко.

Достаточно ли газа в хранилищах

Украина уже накопила более 14 миллиардов газа в хранилищах, но продолжит закачку газа в хранилища и дальше, по словам премьера Дениса Шмыгаля.

Ведь, по словам премьер, этого объема недостаточно ввиду чрезвычайных условий в которых оказалась страна.

К теме Хватит ли запасов газа в хранилищах для прохождения зимы: мнение эксперта

Андрей Закревский отмечает, что трудно просчитать по каким объектам будет наносить удары враг, так что может случиться так, что имеющегося объема газа будет недостаточно. Эксперт по рынку энергетики объясняет, что если будет разбомблена инфраструктура, то, что есть в западных хранилищах будет более чем достаточно газа, ничего не даст, если газ не получится транспортировать. Ведь хранилища в Центральном и Восточном регионах маленькие.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" То есть их там надолго не хватит в любом случае. Если говорить о текущей ситуации, то этого вполне достаточно. Если прессинг будет продолжаться, мы не знаем, сколько нужно будет.

В общем, все эксперты разделяют мнение премьера, что текущего объема газа в хранилищах недостаточно. Поэтому правительство планирует и дальше увеличивать объемы голубого топлива на что из бюджета планируют выделить 12,7 миллиарда гривен.