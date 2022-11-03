Аналітик "Центру розвитку міст" Юрій Щедрін у коментарі 24 каналу розповів, що не буде якогось значного негативного впливу саме від звільнення, адже зараз ні Вітренко, ні новий керівник навряд чи зможуть щось змінити.

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Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Так, мабуть, буде якийсь час, поки новий керівник увійде у справи, але я не думаю, що це якось серйозно відіб’ється на результатах опалювального сезону. Адже вся підготовка до нього вже була виконане при Вітренку.

Нагадаємо! За чутками, яки ширяться у ЗМІ, Вітренка у кріслі голови "Нафтогазу" може замінити чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Таку думку висловили нардепи Железняк та Гончаренко.

Чи достатньо газу у сховищах

Україна вже накопичила понад 14 мільярдів газу у сховищах, але продовжить закачку газу у сховища й надалі, зі слів прем'єра Дениса Шмигаля.

Адже зі слів прем'єр, цього обсягу недостатньо з огляду на надзвичайні умови в яких опинилась країна.

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Андрій Закревський зауважує, що важко прорахувати по яким об'єктам буде завдавати удари ворог, тож може статись так, що наявного обсягу газу буде недостатньо. Експерт з ринку енергетики пояснює, що якщо буде розбомблена інфраструктура, то те, що є у західних сховищах буде більш ніж достатньо газу, нічого не дасть, якщо газ не вийде транспортувати. Адже у сховища у Центральному та Східному регіонах маленькі.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Тобто їх там на довго не вистачить в будь-якому випадку. Якщо говорити про поточну ситуацію, то цього повністю достатньо. Якщо пресинг буде продовжуватись, ми не знаємо скільки потрібно буде.

Загалом усі експерти поділяють думку прем'єра, що поточного обсягу газу у сховищах недостатньо. Тож уряд планує й надалі збільшувати обсяги блакитного палива на що з бюджету планують виділити 12,7 мільярда гривень.