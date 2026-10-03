Кому и какую пенсию начислят в октябре

Для людей с I группой инвалидности нет единой фиксированной суммы пенсии. По солидарной системе ее размер составляет 100% пенсии по возрасту, рассчитанной для конкретного человека. Поэтому фактическая выплата зависит от страхового стажа и заработка, который учитывается при расчете, напоминает ПФУ.

В то же время с 1 марта 2026 года для лиц с инвалидностью I группы, получающих страховую пенсию, установлена минимальная пенсионная выплата в размере 3 725 гривен. Эта гарантия действует независимо от возраста и продолжительности страхового стажа. Таким образом, в октябре 2026 года размер выплаты для этой категории не может быть ниже 3 725 гривен, если речь идет именно о страховой пенсии.

Справочно: для назначения пенсии по инвалидности, как правило, необходим страховой стаж. Для I группы его продолжительность зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность: от одного года для лиц до 25 лет включительно до 10 лет для лиц в возрасте 54–59 лет. По достижении 60 лет требуется не менее 15 лет страхового стажа.

Отдельные правила действуют для военнослужащих и других специальных категорий. Например, для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы пенсия определяется в размере 100% соответствующих сумм денежного обеспечения, а минимальная пенсионная выплата в 2026 году составляет 16 847 гривен.

Сколько государство платит военным и чернобыльцам

Наибольшие выплаты предусмотрены для тех, чья инвалидность связана с защитой страны или ликвидацией аварии на ЧАЭС. Для военнослужащих пенсия рассчитывается исходя из денежного довольствия: если травма получена в результате войны, выплата составляет 100% от зарплаты, но не менее 18 885 гривен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обратите внимание! Если инвалидность получена во время службы, но не в бою, минимальный порог для срочников составит 8 116,59 гривен.

Для украинцев, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, минимальная пенсия в октябре зафиксирована на уровне 11 048,25 гривен. Однако непосредственные ликвидаторы аварии с I группой инвалидности получат не менее 20 653,55 гривен.

Какие дополнительные надбавки можно получить

Люди с инвалидностью с детства I группы имеют право на существенные над доплаты за уход. Для подгруппы А (те, кто нуждается в постоянном уходе) общая сумма вместе с надбавкой составит 9 018 гривен. Для подгруппы Б общая выплата составит 4 722 гривны.

Напомним, что система начисления пенсий по инвалидности регулярно обновляется в связи с изменением прожиточного минимума и минимальной заработной платы.