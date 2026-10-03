Кому та яку пенсію нарахують у жовтні

Для людей з I групою інвалідності немає єдиної фіксованої суми пенсії. За солідарною системою її розмір становить 100% пенсії за віком, розрахованої для конкретної людини. Тому фактична виплата залежить від страхового стажу та заробітку, який враховується під час розрахунку, нагадує ПФУ.

Водночас з 1 березня 2026 року для осіб з інвалідністю I групи, які отримують страхову пенсію, встановлена мінімальна пенсійна виплата 3 725 гривень. Ця гарантія діє незалежно від віку та тривалості страхового стажу. Отже, у жовтні 2026 року розмір виплати для цієї категорії не може бути нижчим за 3 725 гривень, якщо йдеться саме про страхову пенсію.

Довідково: Для призначення пенсії по інвалідності за загальним правилом необхідний страховий стаж. Для I групи його тривалість залежить від віку, у якому встановили інвалідність: від одного року для людей до 25 років включно до 10 років для осіб віком 54-59 років. Після досягнення 60 років потрібно щонайменше 15 років страхового стажу.

Окремі правила діють для військових та інших спеціальних категорій. Наприклад, для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи пенсія визначається у розмірі 100% відповідних сум грошового забезпечення, а мінімальна пенсійна виплата у 2026 році становить 16 847 гривень.

Скільки держава платить військовим та чорнобильцям

Найвищі виплати передбачені для тих, чия інвалідність пов'язана із захистом країни або ліквідацією аварії на ЧАЕС. Для військовослужбовців пенсію розраховують від грошового забезпечення: якщо травма отримана через війну, виплата становить 100% від зарплати, але не менше 18 885 гривень.

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Зауважте! Якщо інвалідність отримана під час служби, але не в бою, мінімальний поріг для строковиків складе 8 116,59 гривні.

Для українців, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мінімальна пенсія у жовтні зафіксована на рівні 11 048,25 гривні. Проте безпосередні ліквідатори аварії з І групою інвалідності отримають щонайменше 20 653,55 гривні.

Які додаткові надбавки можна отримати

Люди з інвалідністю з дитинства І групи мають право на суттєві доплати на догляд. Для підгрупи А (ті, хто потребує постійного нагляду) загальна сума разом з надбавкою сягне 9 018 гривень. Для підгрупи Б загальна виплата становитиме 4 722 гривні.

Нагадаємо, що система нарахування пенсій по інвалідності регулярно оновлюється разом зі зміною прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.