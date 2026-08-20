Когда работа лишает надбавок

Законом предусмотрено, что трудоустройство после выхода на пенсию по возрасту не отменяет право на основную выплату, однако лишает отдельных дополнительных бонусов. В частности, специальный перерасчет после достижения 65 лет доступен исключительно неработающим гражданам, говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины.

Пенсионер обязан уведомить фонд о своем новом трудовом статусе в течение 10 дней с момента устройства на работу. Это касается и регистрации в качестве ФЛП, даже если предпринимательская деятельность временно не приносит дохода. Если скрыть этот факт, возникнет переплата, которую придется вернуть государству.

Особые правила для пенсий за выслугу лет

Совершенно иная ситуация возникает в случае получения выплат за выслугу лет. Если человек вновь устраивается на работу в той же сфере, которая дала ему право на такую пенсию, начисление полностью приостанавливается до момента будущего увольнения.

Например, учитель с такой пенсией лишится выплат, если вернется к преподаванию в школе. Однако при устройстве на работу в другой отрасли пенсия будет полностью сохраняться.

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Как официальная работа может увеличить выплаты

В то же время официальные трудовые отношения имеют и свои плюсы, ведь работающие пенсионеры продолжают накапливать страховой стаж. Благодаря уплате единого социального взноса они получают право на плановый перерасчет выплат каждые два года, который проводится 1 апреля при условии наличия 24 месяцев отработанного стажа.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинцы также могут официально зачислять подтвержденный трудовой стаж, полученный за рубежом.