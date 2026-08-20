Коли робота позбавляє надбавок

Законом передбачено, що працевлаштування після виходу на пенсію за віком не скасовує право на основну виплату, проте позбавляє окремих додаткових бонусів. Зокрема, спеціальний перерахунок після досягнення 65 років доступний виключно непрацюючим громадянам, йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду України.

Пенсіонер зобов'язаний повідомити фонд про свій новий трудовий статус протягом 10 днів з моменту влаштування на роботу. Це стосується і реєстрації як ФОП, навіть якщо підприємницька діяльність тимчасово не приносить доходу. Якщо приховати цей факт, виникне переплата грошей, яку змусять повернути державі.

Особливі правила для пенсій за вислугу років

Зовсім інша ситуація виникає у разі отримання виплат за вислугу років. Якщо людина знову працевлаштовується у тій самій сфері, яка дала їй право на таку пенсію, нарахування повністю припиняють до моменту майбутнього звільнення.

Наприклад, учитель із такою пенсією втратить виплати, якщо повернеться до викладання у школі. Однак при влаштуванні на посаду в іншій галузі пенсія повністю зберігатиметься.

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Як офіційна праця може збільшити виплати

Водночас офіційні трудові відносини мають і свої плюси, адже працюючі пенсіонери продовжують накопичувати страховий стаж. Завдяки сплаті єдиного соціального внеску вони отримують право на плановий перерахунок виплат щодва роки, який проводиться 1 квітня за умови наявності 24 місяців відпрацьованого стажу.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, українці також можуть офіційно зараховувати підтверджений трудовий стаж, здобутий за кордоном.