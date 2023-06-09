Как увеличить свои выплаты

Украинцы, еще не достигшие пенсионного возраста (60,63 и 65 лет) могут повлиять на свои будущие выплаты. Для этого нужно уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование.

Читайте также Какую пенсию получают украинцы с инвалидностью I группы

Благодаря добровольным взносам можно увеличить размер будущей пенсии. Для тех, кто официально не работает, добровольно уплачены взносы – это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих – увеличена заработная плата,

– сообщили в ПФУ.

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от этих факторов:

продолжительность приобретенного страхового стажа;

размера официальной зарплаты, которую лицо получало в течение трудовой деятельности.

Аналогичным образом украинцы могут увеличить выплату конкретного пенсионера – с помощью благотворительных пожертвований на пенсионное страхование. В таком случае:

70% суммы направляется на выплату пенсии избранному пенсионеру;

30% становится ресурсом для финансирования пенсий других пенсионеров.

Как посчитать размер своих будущих выплат

Еще за долго до наступления пенсионного возраста украинцы могут сосчитать размер своих будущих выплат на сайте ПФУ. Однако следует учесть, что сервис не учитывает будущих изменений, которые могут быть введены в орган.

Для расчета следует выполнить инструкцию:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

укажите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Результаты будут храниться в вашем личном кабинете, поэтому вы никогда не сможете их просмотреть.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.