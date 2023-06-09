Як збільшити свої виплати

Українці, які ще не досягли пенсійного віку (60,63 та 65 років) можуть повпливати на свої майбутні виплати. Для цього потрібно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування.

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Завдяки добровільним внескам можна підвищити розмір майбутньої пенсії. Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески – це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих – збільшена заробітна плата,

– повідомили у ПФУ.

Розмір пенсії в Україні напряму залежить від цих факторів:

тривалість набутого страхового стажу;

розміру офіційної зарплати, яку особа отримувала протягом трудової діяльності.

Аналогійним чином українці можуть збільшити виплату конкретного пенсіонера – за допомогою благодійних пожертв на пенсійне страхування. В такому разі:

70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові;

30% стає ресурсом для фінансування пенсій інших пенсіонерів.

Як порахувати розмір своїх майбутніх виплат

Ще за довго до настання пенсійного віку українці можуть порахувати розмір своїх майбутніх виплат на сайті ПФУ. Проте варто врахувати, що сервіс не враховує майбутні зміни, які можуть запровадити в органі.

Для розрахунку треба виконати інструкцію:

в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";

перевірте дані про себе;

оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

вкажіть дату звернення;

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Результати будуть зберігатися в вашому особистому кабінеті, тому ви будь-коли зможете їх переглянути.

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