Як розраховується пенсія з інвалідності

На розмір пенсії за інвалідністю впливають 2 параметри. Це відсоток від розміру пенсії за віком, а також група інвалідності.

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Крім того, важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до виповнення 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Яку пенсію отримують особи з інвалідністю І групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 100% пенсії за віком. При цьому мінімальна сума має складати 2 300 гривень. Крім того:

особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 100% сум грошового забезпечення;

іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірі 70% сум грошового забезпечення.

Також існує мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Він розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Нині ця сума складає 2 093 гривні.

Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей з І групою не може бути меншою за 13 604,5 гривні. Що складає 650% ПМ.

Зверніть увагу! Сподіватись на підвищення виплат у 2023 році особам з інвалідністю не варто. Річ у тім, що такі пенсії вже перерахували – у березні.

Яка пенсія передбачена для "чорнобильців"

Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Для тих, хто має І групу вона складає 6 840 гривень.

Мінімальний же розмір пенсії для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи обчислюється на основі середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 1 березня цей показник складав 13 376,21 гривні. Відповідно, для І групи передбачена виплата у 100%, що дорівнює 13 376,21 гривні.

Коли призначається пенсія з інвалідності

Ця виплата призначається з дня встановлення інвалідності. Однак лише якщо заяву на її призначення подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

У разі ж подання такої заяви пізніше зазначеного терміну, пенсія призначається з дня звернення.