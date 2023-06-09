Как рассчитывается пенсия по инвалидности

На размер пенсии по инвалидности влияют 2 параметра. Это процент от размера пенсии по возрасту, а также группа инвалидности.

Читайте также Пенсионеров ждет большая доплата в августе

Кроме того, важную роль также играет период со дня установления инвалидности до исполнения 60 лет. Он засчитывается в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту.

Какую пенсию получают лица с инвалидностью I группы

Для таких людей предусмотрена выплата в размере 100% пенсии по возрасту. При этом минимальная сумма должна составлять 2 300 гривен. Кроме того:

лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере 100% сумм денежного довольствия;

другим лицам с инвалидностью пенсия назначается на сумму 70% сумм денежного обеспечения.

Также существует минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны. Он рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время эта сумма составляет 2 093 гривны.

По состоянию на июнь, пенсионная выплата для таких людей с I группой не может быть меньше 13 604,5 гривны. Что составляет 650% ПМ.

Обратите внимание! Надеяться на повышение выплат в 2023 году лицам с инвалидностью не стоит. Дело в том, что такие пенсии уже перечислили – в марте.

Какая пенсия предусмотрена для "чернобыльцев"

Лица с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Для тех, кто имеет I группу, она составляет 6 840 гривен.

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 1 марта этот показатель составлял 13 376,21 гривны. Соответственно, для I группы предусмотрена выплата в 100%, что равняется 13 376,21 гривны.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Эта выплата назначается со дня установления инвалидности. Однако только если заявление на его назначение подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

В случае подачи такого заявления позже указанного срока, пенсия назначается со дня обращения.