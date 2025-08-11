Какой стаж необходим для пенсии?

Выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году украинец может при наличии не менее 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Одна ошибка и нет пенсии: из-за чего могут отказать в выплатах

Если стажа недостаточно, человек может проработать до 63 лет – тогда можно выйти на пенсию с минимальным размером стажа в 22 года.

Чтобы получить пенсию по возрасту в 65 лет, достаточно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

В случае если человек не имеет минимального стажа 15 лет или вообще никогда не работал, то пенсию по возрасту ему не назначат. Зато он может рассчитывать на социальную помощь от государства, но только после достижения 65 лет.

Важно! Подтвердить свой страховой стаж человек может с помощью трудовой книжки. Если она отсутствует или не содержит необходимых записей, тогда стаж устанавливают на основании справок с места работы человека, обучения или архивных учреждений.

Какую социальную помощь платят в 2025 году?

Социальную помощь в 2025 году рассчитывают в размере, что составляет разницу двух сумм:

среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода:

и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что сейчас составляет 2 361 гривну.

При этом размер социальной помощи в 2025 году не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Он сейчас составляет 3 028 гривен.

Социальную помощь пересчитывают каждые 6 месяцев на основании имущественных изменений пенсионера и среднемесячного совокупного дохода семьи.

Стоит знать! Для начисления социальной помощи пенсионеру после 65 лет необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства. Также нужен паспорт, идентификационный код, декларация о доходах за 6 месяцев и справка об отсутствии стажа от ПФУ.