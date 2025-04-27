Что нужно знать о пенсии частным предпринимателям

Размер пенсии для частных предпринимателей определяется продолжительностью стажа, регулярностью уплаты взносов и периодом предпринимательской деятельности. Для получения достойной выплаты необходимо вовремя платить взносы и контролировать начисление стажа, сообщают в "На пенсии", передает 24 Канал.

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Следует помнить: периоды, в которые предприниматель не платил ЕСВ, не включаются в страховой стаж, что может повлиять на возможность вовремя оформить пенсию.

Важно! Чтобы оформить пенсию по возрасту в 2025 году, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 2026 году требование возрастет до 33 лет.

Как именно начисляется пенсия предпринимателям

Согласно, формируется пенсия для предпринимателей следующим образом:

Заработок для исчисления пенсии учитывается за все годы работы с 1 июля 2000 года до момента назначения выплат.

Если предприниматель не платил ЕСВ или делал минимальные взносы, это негативно повлияет на размер пенсии.

Небольшой стаж или низкий официальный доход приведут к минимальной пенсии.

Таким образом, чтобы рассчитывать на достойные выплаты, важно регулярно платить взносы и следить за накоплением страхового стажа.