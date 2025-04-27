Що потрібно знати про пенсію приватним підприємцям
Розмір пенсії для приватних підприємців визначається тривалістю стажу, регулярністю сплати внесків і періодом підприємницької діяльності. Для отримання достойної виплати необхідно вчасно сплачувати внески та контролювати нарахування стажу, повідомляють у "На пенсії", передає 24 Канал.
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Слід пам’ятати: періоди, у які підприємець не сплачував ЄСВ, не включаються до страхового стажу, що може вплинути на можливість вчасно оформити пенсію.
Важливо! Щоб оформити пенсію за віком у 2025 році, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. У 2026 році вимога зросте до 33 років.
Як саме нараховується пенсія підприємцям
Відповідно, формується пенсія для підприємців наступним чином:
- Заробіток для обчислення пенсії враховується за всі роки роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення виплат.
- Якщо підприємець не сплачував ЄСВ або робив мінімальні внески, це негативно вплине на розмір пенсії.
- Невеликий стаж чи низький офіційний дохід призведуть до мінімальної пенсії.
Таким чином, щоб розраховувати на гідні виплати, важливо регулярно сплачувати внески та стежити за накопиченням страхового стажу.