Що потрібно знати про пенсію приватним підприємцям

Розмір пенсії для приватних підприємців визначається тривалістю стажу, регулярністю сплати внесків і періодом підприємницької діяльності. Для отримання достойної виплати необхідно вчасно сплачувати внески та контролювати нарахування стажу, повідомляють у "На пенсії", передає 24 Канал.

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Слід пам’ятати: періоди, у які підприємець не сплачував ЄСВ, не включаються до страхового стажу, що може вплинути на можливість вчасно оформити пенсію.

Важливо! Щоб оформити пенсію за віком у 2025 році, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. У 2026 році вимога зросте до 33 років.

Як саме нараховується пенсія підприємцям

Відповідно, формується пенсія для підприємців наступним чином:

  • Заробіток для обчислення пенсії враховується за всі роки роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення виплат.
  • Якщо підприємець не сплачував ЄСВ або робив мінімальні внески, це негативно вплине на розмір пенсії.
  • Невеликий стаж чи низький офіційний дохід призведуть до мінімальної пенсії.

Таким чином, щоб розраховувати на гідні виплати, важливо регулярно сплачувати внески та стежити за накопиченням страхового стажу.