Що потрібно знати про пенсію приватним підприємцям

Розмір пенсії для приватних підприємців визначається тривалістю стажу, регулярністю сплати внесків і періодом підприємницької діяльності. Для отримання достойної виплати необхідно вчасно сплачувати внески та контролювати нарахування стажу, повідомляють у "На пенсії", передає 24 Канал.

Дивіться також Коли буде надбавка до пенсії працюючим пенсіонерам

Слід пам’ятати: періоди, у які підприємець не сплачував ЄСВ, не включаються до страхового стажу, що може вплинути на можливість вчасно оформити пенсію.

Важливо! Щоб оформити пенсію за віком у 2025 році, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. У 2026 році вимога зросте до 33 років.

Як саме нараховується пенсія підприємцям

Відповідно, формується пенсія для підприємців наступним чином:

Заробіток для обчислення пенсії враховується за всі роки роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення виплат.

Якщо підприємець не сплачував ЄСВ або робив мінімальні внески, це негативно вплине на розмір пенсії.

Невеликий стаж чи низький офіційний дохід призведуть до мінімальної пенсії.

Таким чином, щоб розраховувати на гідні виплати, важливо регулярно сплачувати внески та стежити за накопиченням страхового стажу.